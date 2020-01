AUTHOR : Nicolai H Frederiksen

PUBLISHED : 2018-03-20 11:27:00

South Park - The Fractured But Whole

Ubisoft San Francisco har overgået sig selv, med deres nyeste udgivelse i South Park serien. Efter at have købt rettighederne, til at kunne lave spillet, har de taget konceptet til det næste niveau. “The Fractured But Whole” (TFBW herfra) er i sig selv en genistreg, som stadig holder sig tro til sine rødder.

Tweak.dk søsætter et nyt tiltag, anmedelser af computerspil og konsol-spil på fast basis. Vi har fået et hav af forespørgelser, hvilket for os indikerer, at ønsket om spilanmeldelser er tilstede på Tweak. Dette har resulteret i vi har koblet to mand på, som fremover skal varetage opgaven af teste spil på Tweak.



Hertil har vi opstartet et fast samarbejde med Playgames.dk, som fremover vil være en fast partner på denne front.

Vi skyder gang i konceptet med første test fra Nicolai H Frederiksen, som fremover sammen med Simon Köslich, danner basen for fede spilanmeldelser på Tweak.dk

Systemet South Park - The Fractured But Whole er testet på:





Motherboard: Gigabyte AB350-Gaming-CF

CPU: AMD Ryzen 7 1700

GPU: 8GB Nvidia GTX 1080

RAM: 16GB DDR4 3000MHz

Harddisk: Samsung 128GB SSD + Seagate 2TB HDD

Efter et år forsinkelse sker det igen. Den nyeste titel i South Park serien.

Ubisoft San Francisco har overgået sig selv, med deres nyeste udgivelse i South Park serien. Efter at have købt rettighederne, til at kunne lave spillet, har de taget spillet til det næste niveau. “The Fractured But Whole” (TFBW herfra) er i sig selv en genistreg, som stadig holder sig tro til sine rødder. Som altid lægger denne franchise, ikke fingre imellem, når det kommer til at gøre grin med sociale normer, politiske embedsmænd, store firmaer, eller hollywood stjerner.



Flere anmeldere roser spiller højt, hvor blandt andet IGN Entertainment giver den 8.5/10, samt Metacritic rater den til 79%.

Historien

Historien fortsætter fra 1’eren, hvor man er “The New Kid”, og blevet kronet til konge. Det ændrer sig hurtigt da Cartman, hurtigt får overtalt folk til at være med på deres superhelte leg. Du er derfor udelukket, men ikke længe da Cartman godt kunne bruge de ekstra kræfter på deres superhelte franchise “Coon and Friends”.

Der er forsvundet en kat, og det er jeres opgave at finde og tilvejebringe katten og få dusøren på de 100 dollars. Dette viser sig at være en større opgave, da man finder ud af, at en magtfuld person har set sig ond på South Park, og samlet alle de kriminelle. Italienerne, kineserne, sjette klasserne, såvel som Butters, der går under navnet “Professor Chaos”. De har alle fået til opgave om at fange alle katte i South Park. Kattene skal bruges til at forgifte ulovlige stoffer og alkohol, så folk bliver bindegale og den kriminelle aktivitet stiger.

Imens alt dette sker, kommer man til at stå til ansigt med en anden franchise “Freedom Pals” som også leder efter muligheder for at udvide deres egen franchise, og begrave “Coon and Friends” under dem.

Verdenen

Spillet finder sted som altid, i den fiktive by South Park. Spillet har ikke ændret sig meget fra 1’eren, hvad verdenen angår, men du kan se referencer fra det første spil, hvis man kigger sig omkring. Selvom det kun er en by, så betyder det ikke at det stadig er stort, og det kan tage lang tid at komme, fra et sted til et andet. Derfor har de valgt at beholde deres fast travel system, så man nemmere kan komme rundt på sin færd. Man kommer dog ikke udenom at man, nok bliver nødt til at backtrack en del, hvis man gerne vil udforske alt, da mange ting og steder er låst af fra starten, og den eneste måde hvorpå du kan komme derind, er ved at låse diverse forskellige helte op, som kommer længere fremme i spillet.



Grafik

Grafikken i spillet er meget lig med, hvad South Park altid har været, og stadig er kendt for, den dag idag. Dog skal man bide mærke i de små ting her, som layouts, overlays, kamp skærm, din navigationsmenu, samt sub menuerne. De er virkelig godt lavet. Meget i stil med det superhelte tema de kører, men man kan bare se hvor meget tid, de har valgt at lægge i det. Behageligt for øjet, og man bliver ikke træt af at kigge på det. Spillet er låst til 60 frames per second, men det betyder ikke noget, da spillet er flydende, og kører upåklageligt. (De 13 timer jeg indtil videre har lagt i, har der ikke været noget som helst omkring frame drops, stutter, skærm frysning, eller andet)

Gameplay

Når du starter spillet, skal du lave din karakter. Her er det ligesom at blive smidt ud i en sims simulator. Du har et hav af muligheder og kombinationer, som kun bliver større så snart du træder ud i verdenen. Du vil dog ikke kunne lave et navn, og vil ligesom i 1’eren, gå under “The New Kid” eller det famøse navn “Douchebag”.

Du er en superhelt in the making, hvor du får 3 forskellige valg, 3 gange i spillet, om hvilken slags superhelt du kan være. Den første er din såkaldte “grundsten”, hvor de andre bygger du ovenpå. Du kan ændre dine abilities, så ofte du har lyst til, alt efter hvad der passer til dig. Så du skal ikke være bange for, at du mister en ability du godt kan li.

Sammen med dine superheltekræfter, følger der også en tragisk historie med. (Alle superhelte har en tragisk fortid) For hver class du for lagt til, og mere forhistorie får lagt på. Eller ændret.

Ude i verdenen, har du et hav af ting du så kan give dig til. Udforsk South Park, følge main questen, tage sidequests, klare achievements, samle på artifacts, eller få nye coonstagram følgere (det bliver vildt nu)



Eftersom man har valgt at fjerne våben i 2’eren, så har man indført et artifact system. Artifacts kan du finde rundt om i verdenen, ved at udforske eller klare fjender.

Der findes minor, major og epic artifact slots, som alle gør en eller flere ting. Sammen med det, får du muligheden for at samle på dna strains, som kan øge dine færdigheder, alt efter hvad du vil have, og hvordan du vil spille. Disse ting, udgør det der bliver kaldt for might, og som er din totale styrke. Den er med til at øge din skade, samt se om du er stærk nok til at fortsætte i historien.



Ligesom i 1’eren, er dine prutter helt unikke. De kan ændre tid og rum kontinuummet, som vi kender det. Du kan spole tiden tilbage, eller du kan stoppe den helt. Du kan også ved hjælpe af dine prutter og superhelte venner, overkomme forskellige forhindringer i verdenen. Om det så er at klatre bygninger, fjerne lava, eller rive en forhindring op af jorden. Der er intet dine prutter og venner ikke kan klare.

Combat

Combat systemet er stadig bygget op omkring turn-based action. Du har også stadig mulighed for at få en fordel på banen, ved at angribe dem, inden man kommer i kamp. Omvendt kan også ske hvor modstanderen slår dig først, og ender med at have fordel i kampen.



Når du kommer i kamp er det næsten ligesom det som du husker fra 1’eren. Med den store ændring, at banen minder mere om et skakbræt, og er altså ikke dit normal turn-based combat, du kender fra tidligere spil.. Din karakter får en runde, til at bevæge sig rundt på banen med x antal felter, give liv, gøre skade, genoplive døde karaktere, eller bare komme væk fra potentiel skade. Du har i alt 4 abilities som du kan bruge, hvor en af dem er dit såkaldt “Ultimate”.

Timing er nøglen til at vinde her. Du vil blive udsat for at skulle trykke, en til flere gange på en knap, på det rigtige tidspunkt, for at gøre bonus skade på din(e) modstandere. Du har også muligheden for at skubbe modstanderen væk, så de måske kommer udenfor rækkevidde af dig, og ikke kan komme til at angribe dig, på deres tur.



Du får mulighed for at skifte abilities, flere gange i spillet, samt vælge hvilke helte du vil have med dig til hver kamp. Så kampene bliver aldrig ens, og dermed ikke ensformige.

Du vil senere kunne bruge dine prutter, til at springe modstanderes ture over, eller stoppe tiden helt og skade dem kvit og frit. Da PC Principal (din rektor) er i spillet, så har du også mulighed for at få, gratis slag ind, hvis modstanderne siger noget der kunne minde om noget offensivt.

En såkaldt “mircoaggression” (køn, race, politiske standpunkt eller noget helt andet) Modstanderne har også nogle ting de kan lege med, som at springe dine ture over, lægge nye regler til, eller direkte snyde, midt under kampen. (Dette sker dog mest i starten af spillet)







Pris

South Park - The Fractured But Whole, kan dagsdato handles til 359 kr. via Playgames.dk.

Konklusion

Spillet har et PG 18 mærke på sig, og med god grund. Strippere, Seksuelt indhold, stoffer, mord, racistiske tendenser, er bare nogle af de ting der præger denne titel. Men det skal slet ikke holde dig tilbage. Spillet er fyldt med tilsvarende god humor, episke referencer og Morgan Freeman.

Personligt vil jeg give spillet 9 ud af 10. Jeg nyder virkelig spillet, og forstår mange referencer. Men lige så mange referencer jeg forstår, så føler jeg også jeg overser en del, da jeg ikke har set særlig meget South Park. Og det kan måske også være en lille smule ødelæggende. Spillet er utrolig godt, virkelig gennemtænkt, og jeg vil glæde mig til at gøre det helt færdigt, da det helt sikkert er en titel der har fortjent sin plads, som en af de mest ventede titler til at komme ud i 2017.