PUBLISHED : 2019-01-25 11:13:13

Spectator Mode på vej til Fortnite

Hvis du er af den overbevisning et Spectator Mode mangler i Epic’s Fortnite Battle Royale, kan du godt begynde at glæde dig.

En e-mail på vej til udvalgte Fortnite spillere, skulle indeholde følgende:



“Are you interested in joining Epic Games for an exclusive Fortnite private testing session in Los Angeles, California? If selected, you’ll be playing custom matches to help us test unreleased spectating features and tools that will be used in future events. As a token of our appreciation, Epic will provide free food and V-Bucks for your help with improving our tools!”



Man kunne, eftersom efterspørgelsen har været massiv, spørge sig selv om, hvorfor Epic har været længe til at efterkomme ønsket, efter som denne feature har været en del af mange andre spil ret længe.



Der er ingen frigivne informationer, der angiver hvornår Spectator Mode lanceres til Fortnite.

Billede & Kilde





fortniteintel, Epic Games