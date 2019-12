AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-22

Spencer “hiko” Martin forlader OpTic

eSports-stjernen kommer ikke længere til at spille for OpTic Gaming. Han har nemlig besluttet sig for at fortsætter karrieren andetsteds.

Spencer "hiko" Martin har i lidt over en måned jort sig som udskiftningsspiller for det nordamerikanske eSports-hold, OpTic Gaming. Nu har han bekræftet på sin officielle Twitter-profil, at samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning.

"Hiko" blev sammen med den tidligere træner for Team Liquid, Luis "peacemaker" Tadeu, hentet til OpTic Gaming, da man tilbage i februar mistede Peter "stanislaw" Jarguz til netop Team Liquid. For få dage siden valgte også "peacemaker" at forlade OpTic Gaming.

Det var meningen, at "hiko" kun skulle have været en del af OpTic Gaming under DreamHack Masters i Las Vegas. Han var dog stadig at finde eSports-holdet, da IEM Katowice 2017 løb af stablen.

OpTic Gaming har endnu ikke fundet en fast afløser for "hiko". Under gårsdagens kamp var man nødsaget til at hente Ryan "fREAKAZOiD" Abadir ind for at udfylde hullet som udskiftningsspiller.