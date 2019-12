AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-05 16:02:42

Spider-Man udkommer til PS4 i september

Marvel-fansene har ventet længe på en specifik udgivelsesdato. Den er nu endelig ankommet.

Insomniac Games har bekræftet, at Spider-Man udkommer til PlayStation 4 den 7. september.

Spider-Man forventes at blive et af årets største og vigtigste udgivelser til PlayStation 4.

Spillet vil kunne købes for 60 dollars, hvilket svarer til 364 kroner. Det vil dog også blive muligt at købe en Deluxe Edition-version til en pris på 80 dollars, hvilket svarer til 485 kroner.

Spillet kommer ikke til at have en direkte forbindelse til sidste års film, der fik premiere under titlen Spider-Man: Homecoming.

Det skal blive spændende at se, hvordan spillet kommer til at sælge, når det først er blevet udgivet. Forventningerne er i hvert fald store, da det er det første Spider-Man-spil siden 2014.