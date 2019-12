AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-26 09:18:59

Spillerne bannes uden grund i Grand Theft Auto Online efter ny opdatering

Folkene hos Rockstar udsendte for nylig en opdatering til GTA Online i form af “Southern San Andreas Super Sport Series” som ser ud til at skabe uheldige bans af folk som ikke cheater.

Denne opdatering til GTA Online bragte nye features med indhold med sig i rygsækken, men der lader til der er en bagside af medaljen. Flere medier melder om mange PC brugere bliver blokeret efter installeringen af Southern San Andreas Super Sport Series, og årsagen skulle findes i Rockstars anti-cheat system nu finder cheaters som måske rent faktisk ikke cheater alligevel.

Informationerne ser ud til at tage fart på Reddit, hvor en bruger har sat sindene i kog. Polyon melder sig også på banen med flere informationer.

“Rockstar’s anticheat seems to have truly failed, as, according to a post in the GTA online discord, a user using their own anticheat detected everyone else in their session was a modder.”

Naturligvis skal vi have for øje, at når en cheater tages med fingrene i sukkerskålen, vil første reaktion være at nægte alt. Men antallet af nye cheaters der bannes er i voldsom vækst, og det kunne meget vel være et vink med en vognstang om noget kunne være galt.

Det tyder også på omtalte bans ikke er permanente, men kun sat til 30 dage.

Der er endnu ikke kommet officielle udmeldinger fra Rockstar.