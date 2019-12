AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-27 13:58:12

Spilproducent anlægger retssag mod formodet 14 årig cheater

Cheaters er et jagtet folkefærd, og det ligemeget om det er i ludo eller computerspil. Men kan man gå så langt, at man direkte anlægger retssag mod omtalte?

Ikke desto mindre er det hvad der udspiller sig mod en 14 årige dreng, hvor udviklerne bag Fortnite spillet. Udviklerne bag, beskylder personen for at have benyttet sig af aimbot. Her stopper festen dog ikke. Epic Games beskylder selvsamme for at have tilbudt at hjælpe andre med at gøre det samme som en service samt at have forsøgt at stream snipe populære streamers på Twitch

Forældrene til den 14 årige, afviser naturligvis på vegne af deres søn, og mener Epic Games udelukkende mange en syndebuk.

I en udtalelse til Kotaku forklarer Epic Games:

“Epic is not okay with ongoing cheating or copyright infringement from anyone at any age. As stated previously, we take cheating seriously, and we’ll pursue all available options to make sure our games are fun, fair, and competitive for players.”

Vi har tidligere set sager i denne boldgade, som da Riot anlagde sag mod udviklerne af en League of Legends cheat.

