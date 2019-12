AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Splatoon 2 sælger strygende i Japan

Splatoon 2 er yderst populært til Nintendo Switch. Sådan forholder det sig i hvert fald i Japan.

Forventningerne var store, da Splatoon 2 blev lanceret til Nintendo Switch. Nu tyder noget på, at især japanerne har taget spillet til sig.

Splatoon 2 har ifølge Famitsu været så stor en succes i Japan, at man netop har rundet 2 millioner solgte eksemplarer.

Taget i betragtning, at det kun er lidt mere end et halvt år siden, at Splatoon 2 blev lanceret til Nintendo Switch, så må det siges at være godkendt.

Det kan dog ikke komme som den største overraskelse, at Splatoon 2 har solgt så godt, som det har.

Nintendo kunne nemlig for nyligt annoncere, at Nintendo Switch har formået at slå Wii U’s gamle salgsrekord.