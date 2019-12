AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-23 13:00:56

Splyce sikrer sig Daniel “roca” Gustaferris underskrift

CS:GO-holdet har sikret sig en tiltrængt forstærkning. Det sker efter, at man tidligere på måneden var blevet reduceret til fire spillere.

Splyce har været nede på fire spillere siden starten af indeværende måned, hvor samarbejdet med Joey "CRUC1AL" Steusel ophørte. Nu har man så endelig sikret sig en afløser i form af Daniel "roca" Gustaferri.

Det er ikke første gang, at "roca" kommer til at spille hos Splyce. Den 21-årige amerikaner har også repræsenteret holdet ved tidligee turneringer og lejligheder. Det er dog første nu, at han har skrevet under på en reel kontrakt.

"Roca" kommer fra Echo Fox, som han nåede at tilbringe elleve måneder med. Hos Eco Fox var resultaterne dog meget svingende. Den indviduelle præstationer var egentlig ganske gode, men det var alligevel ikke nok til at hjælpe holdet i den rigtige retning.

Echo Fox har på det seneste været inde i en nedadgående kurve, hvor det kun er blevet til lavere placeringer i diverse turneringer, både nationalt og internationalt.

Spændende bliver det dog at se, hvad "roca" kan bidrage med hos Splyce, der med hans tilgang igen er blevet fuldtallige.