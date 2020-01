AUTHOR :

Spyro Reignited Trilogy frigives til PC fra 3 september. Her er system krav

Activision annoncerede i går, at Spyro Reignited Trilogy officielt frigives PC den 3. september. Derudover har udgiveren afsløret spillets officielle pc systemkrav via sin Steam side.

Spyro Reignited Trilogy omfatter Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! og Spyro: Year of the Dragon, og PC versionen håndteres af Iron Galaxy.



Ifølge pressemeddelelsen har Spyro Reignited Trilogy bringes et spændende og nostalgiske gameplay med sig, som fans tidligere har elsket med over 100 niveauer på menuen. Her til kommer forbedrede belønningssekvenser, samt det smukke redesign af Spyro's hoard of zany dragons og andre goofballs (herunder Sparx the Dragonfly, Hunter, Sheila, Agent 9 og Sgt. Byrd) og mange flere.



Ifølge pressemeddelelsen vil Trilogien indeholder forbedrede in-game miljøer, et remastered soundtrack, opdaterede kontroller, helt ny belysning og genskabte cinematics er til tilføjet.



Karaktererne og personlighederne er kreativt genopbygget med ekstra flavor tilsat, der giver fans mulighed for at genvinde flammerne med Spyro og hans crew. Spillere vil opleve en trilogi fyldt med en forbløffende mængde detaljer, opdateret moderne gameplay mekanik og smooth kamerahåndtering.



Nedenstående er de frigivne Spyro Reignited Trilogy specifikationskrav:



MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7

Processor: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: Version 9.0

Storage: 40 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible



RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7

Processor: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) | AMD Radeon RX 480

DirectX: Version 9.0

Storage: 40 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible

