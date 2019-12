AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-29 08:58:10

Stor CS:GO-turnering til Indien

Planerne for en ny international CS:GO-turnering er blevet afsløret. Den kommer til at finde sted i Indien.

Indien skal senere på året danne ramme om en ny CS:GO-turnering. Den kommer til at have en samlet penepræmie på intet mindre end op til 500.000 dollars.

COBX Gaming, er en nyligt oprettet organisation der støttes af det indiske mobilselskab Route Mobile, har gjort det klart, at det overordnede formål er at skabe en konkurrencedygtig turnering i Indien. Dette vil nemlig sikre en fortsat udvikling af det indiske eSports-miljø, samt tilføje en international interesse i den indiske industri.

Rajdip Gupta, der er grundlægger af Route Mobile, har følgende at sige om det nye projekt.

- Hvis du ser på vores talenter i CS:GO og Dota 2, så er de ikke dårlige. Det overordnede problem er dog, at de ikke får den nødvendige omtale. Vore mål er at gøre Indien til en populær eSports-

destination. På den måde får unge hold erfaringen med mere erfarne spillere. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan få hold med til større turneringer rundt omkring i verden, udtaler Rajdip Gupta ifølge Gosu Gamers.

Prominente eSports-hold vil i løet af den kommende tid modtage en invitation til turneringen. Der vil også være mulighed for nye hold at deltage. Det kommer dog kun til at ske via en kvalifikation.