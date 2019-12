AUTHOR :

Stor international hæder: Astralis årets esportshold!

Søndag aften led Astralis et af de efterhånden sjældne nederlag, da de i en flot finale i DreamHack Masters i Stockholm måtte se sig besejret af den store, ligeledes danske, turnerings-overraskelse fra North.

Mandag aften ved Stockholm International Esports Awards foran næsten 1.000 gæster i Globen blev Norths sejr sat i relief, da de danske verdensstjerner fra Astralis vandt to af de helt store awards: Årets Nordiske Esportshold på tværs af alle genrer, samt Årets Internationale Counter-Strike hold!

Træner Danny “zonic” Sørensen:

- Det siger sig selv, at det er en stor ting. At blive kåret som årets esportshold i Norden og årets Counter-Strike hold på verdensplan er priser, som de færreste af os vel havde forestillet os, vi ville vinde for to år siden, så vi er stolte i dag.

- Det er et resultat af vores hårde arbejde og hele den måde, RFRSH og vi som hold har sat helt nye standarder for professionalisering af esport på alle niveauer. Vi har optimale faciliteter og et ekstremt dygtigt team omkring os, men når det er sagt, kan der slet ikke gives nok kredit til spillerne på holdet. Det er nogle super gode drenge, der nærmest er blevet familie. De går til alle opgaver med krum hals og der er ingen stjernenykker eller ambitioner om, at være større og bedre end andre.

- Vi er her for at blive bedre som hold, for hele tiden at tage nye skridt - og for at vinde. Det er alt, det handler om, for bliver vi bedre som hold giver det også mere plads til hver enkelt spiller.

- Vi går ind til en ekstremt vigtig periode nu. Majoren er sammen med BLAST Pro Series foran 12.000 danske fans i Royal Arena de helt store mål for efteråret, og turneringen i Stockholm var en god reminder om, at vi fortsat skal være fuldt fokuseret og hele tiden blive bedre, hvis vi skal holde os foran. Og det vil vi, slår zonic fast.

Holdets nyeste medlem er stolt og ydmyg

Nyeste spiller på holdet er Emil “Magisk” Reif, der i vinter stødte til Astralis efter en periode i udlandet. Han glæder sig over, at være kommet ind i en organisation, der giver spillerne optimale forhold, og et hold, hvor netop det fælles mål er altafgørende:

- Det har været en fornøjelse at komme ind på et hold som Astralis. Det er en helt speciel atmosfære på holdet, og alle arbejder hårdt hele tiden. Til at starte med, var jeg sgu lidt ydmyg over at spille sammen med de her drenge, for det er spillere, man ser op til, men vi har hurtigt fundet sammen som hold og som en enhed med hver vores rolle, og det har allerede vist sig på vores resultater.

- Siden jeg kom til i starten af året har vi formået at spille os i 6 Finaler og vi har vundet 4 af dem. På den måde er det naturligt, at vi vinder prisen som verdens bedste hold, men det er alligevel noget helt specielt at få overrakt sådan en pris af en international jury af eksperter. Det giver mod på meget mere.

- Vi er selvfølgelig skuffet over ikke at vinde finalen i Stockholm, men uden at forklejne andres præstationer og uden at påstå, vi ikke gjorde alt for at vinde den finale, for det gjorde vi, var Stockholm ikke vores fokuspunkt, da vi gik ind til efteråret. Vi gør altid gør vores bedste for at vinde de turneringer, vi spiller, men vi har udset os nogle nøgle-turneringer, som vi bygger op til. I efteråret er vores helt store mål at vinde Majoren og BLAST Pro series i Royal Arena!

- Vi ærgrede os i går og i dag, men herfra ser vi kun frem - vi vil meget gerne have den anden Major-stjerne på trøjerne! Det bliver en vanvittig hård turnering og konkurrencen er helt vild, men vi går efter at tage titlen.

Majoren går for Astralis’ vedkommende i gang allerede i denne uge, hvor holdet spiller på den såkaldte “New Challengers Stage” for at kvalificere sig til “New Legends Stage”. Også vinderne fra Stockholm, danske North, spiller på “New Challengers Stage”, som afvikles 5.-9. September.

Finalespillet om efterårets major foregår fra 12. September med finalerne spillet 20.-23.

september i SSE Wembley Arena med plads til mere end 10.000 tilskuere.