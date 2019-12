AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-03 21:04:17

Team Kinguin tog sidste billet til Perfect World Masters

Team Kinguin hentede forleden en 2-1-sejr over HellRaisers. Resultat var afgørende, da det sikrede holdet den sidste plads ved den kommende Perfect World Masters-turnering.

Deltagelsen er Team Kinguins første ved et Valve-sponsoreret event. De er dog ikke de eneste, som debuterer i den sammenhæng. Det gør Vega Squadron også.

Vega Squadron sikrede deres plads ved at besejre Team Empire med 2-1. Dermed har de to hold været med til fuldende listen over de ti hold, der kommer til at deltage under Perfect World Masters.

De ti hold kan under turneringen se frem til at kæmpe om den samlede præmiepulje på 300.000 dollars, samt 300 kvalifikationspoint.

Perfect World Masters skydes i gang den 19. oktober og slutter igen en uge efter. Turneringen spilles i Shanghai.

De andre otte deltagere består af følgende hold: Team Secret, Newbee, LGD Forever Young, Team Kinguin, CompLexity Gaming, SG e-sports, Mineski og Vega Squadron.