AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-15 16:22:20

Team Liquid finalesejrede ved International 2017

Team Liquid triumferede fortjent ved den prestigefyldte turnering International 2017. Det skete med en komfortabel finalesejr over Newbee.

Team Liquid leverede for nyligt deres bedste præstation ved International 2017, da de slog Newbee med 3-0 i finaleserien.

Som det også fremgår af resultatet, så var der aldrig tvivl om resultatet, og Team Liquid kunne derfor helt fortjent lade sig krone som de nye International-mestre.

Der var flere ting, som var specielle ved sejren. Det var blandt andet første gang nogensinde, at et hold formåede at vinde uden at tabe en runde.

Årets største Dota 2-turnering er dermed slut. Det er sørgeligt, men lukker samtidig dørene op for en helt ny sæson, hvor nye helte skal findes i Dota 2-universet.

Spændende bliver det at se, om Team Liquid til næste år kan forsvare deres titel. Det bliver dog svært i et i forvejen tæt og meget talentfuldt Dota 2-felt.