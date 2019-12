AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-12 02:40:51

Team Liquid genvinder EPICENTER Moscow

Team Liquid kunne fortjent løfte pokalen ved EPICENTER Moscow. Evil Geniuses fik ikke sat et ben til jorden i finaleserien.

Scenen var søndag aften sat til en på papiret spændende finaleserie mellem Evil Geniuses og Team Liquid, der skulle dyste om EPICENTER Moscow.



Evil Geniuses kom ind til finalen i god form og med masser af selvtillid. I semifinalen havde de gjort kort proces med Team Secret.



Team Liquid derimod havde indtil finalen været igennem et nervepirrende gruppespil. Siden da formåede man dog at finde lidt mere balance i sine præstationer. Virtus.Pro og LFY blev slået på vej til finaleserien.



Team Liquid viste kampen igennem eksempler på fremragende spil, og det var mere end, hvad Evil Geniuses kunne klare.



Finaleserien endte med en komfortabel sejr til Team Liquid, der dermed genvinder EPICENTER Moscow. Det er et flot resultat af et mandskab, der for blot fire måneder siden var tappet for selv den mindste tro på tingene.