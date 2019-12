AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-16 18:14:26

Team Liquid signer “ChuDat”

Den nordamerikanske eSports-organisation er blevet en profil rigere efter tilgangen af Daniel "ChuDat" Rodriguez.

Team Liquid er en multifunktionel eSports-organisation. De har blandt andet et hold, der konkurrere inden for Super Smash Bros.



Nu har Team Liquid så sørget for at forstærke holdet med en spændende ny signing i form af Daniel "ChuDat" Rodriguez.



- Chu’s resultater i første del af 2017 har været stabile. Han har været i top-10 ved næsten alle events, han har deltaget i, og han har vist, at han har en masse potentiale. Dette er den primære årsag til, at vi bad Chu om at skifte til os, udtaler Team Liquids project manager, Brittany Lattanzio, til ESPN.



”ChuDat” skifter fra VGBootcamp, som har erstatter ham med Rishi Malhotra. Der er nu store forventninger til, at han kan gå direkte ind og forbedre Team Liquid.



Team Liquid er en af verdens ældste eSports-organisationer. De blev for alvor kendte tilbage i nullerne, hvor især StarCraft var populært.