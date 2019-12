AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-18 01:14:03

Team Liquid skal forsvare deres DreamLeague-titel

Team Liquid er sammen med en række andre stærke eSports-hold blevet inviteret til at deltage i den prestigefyldte DreamLeague-turnering.

Hvis du er eSports-entusiast, så har du i den grad noget at se frem til. Den syvende sæson af DreamLeague skydes i gang i Atlanta den 21. juli. Vi kan her se frem til at få en række gode hold at se. Et af dem bliver Team Liquid, som vandt turneringen sidste år.

Fra Europa er seks andre hold, udover Team Liquid, også blevet inviteret. Det drejer sig om Virtus Pro, Team Secret, The GREEKS, Alliance, Natus Vincere og B)ears. Fra Nordamerika er Digital Chaos, Team NP og Comlexity blevet inviteret.

Der skal stadig findes yderligere deltagere. Det kommer til at ske gennem en kvalifikation, som vil blive organiseret af FACEIT. DremLeague har bekræftet på egen hjemmeside, at man den 22. marts vil komme med en større annoncering vedrørende den kommende kvalifikation.

Årets DreamLeague-turnering vil indeholde præmiepenge for en samlet værdi af 175.000 dollars. 85.000 af disse går til vinderen.

Team Liquid betegnes som en af forhåndsfavoritterne til årets titel. Dette på trods af den nuværende form, som ikke er prangende. Team Liquid vandt sidste års DreamLeague med en overbevisende 3-0 sejr Escape Gaming.