AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-15 17:03:38

Team Secret i fremragende form

Team Secret har indtil videre været et fantastisk bekendtskab under StarLadder i-League Invitational Season 3.

Det kører på skinner for Team Secret. Det vidner et par fornemme præstationer under StarLadder i-League Invitational om.

I går gjorde man kort proces med kinesiske Newbee i en overbevisende 2-0-sejr, og kort efter gik det ud over Na’Vi.

Na’Vi mødte ind til gårsdagens kamp med håbet om at få den anden sejr på få dage over Team Secret, men det ville sidstnævnte ikke være med til. Team Secret fik en fortjent revanche-sejr på 2-0.

Med sejren sikrede Team Secret sig desuden de første kvalifkationspoint forud for TI8. Det er point, der er kommet i hus, fordi holdet nu er sikret en plads i top-4 under StarLadder.

For Na’Vi’s vedkommende står den nu på forberedelser frem mod PGL Open Bucharest. Turneringsstarten i den rumænske hovedstad er kun fire dage væk.