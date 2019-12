AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-22 15:47:16

Team Secret modtager sidste invitation til Perfect World Masters

Der var kun en enkelt invitationsbillet tilbage til Perfect World Masters. Den er nu gået til Team Secret.

Der var kun en enkelt invitationsbillet tilbage til Perfect World Masters. Den er nu gået til Team Secret.

I går blev det bekræftet, at Newbee og LGD Forever Young var de to første hold til at modtage en direkte invitation til den kommende Dota 2-turnering Perfect World Masters i Shanghai.

I dag står det så klart, at Team Secret har modtaget den sidste invitation til turneringen, der er sat til at finde sted i november.

Man mangler stadig at finde fem yderligere deltagere. Det skal ske via en række forskellige kvalifikationer.

Den europæiske kvalifikation blev skudt i gang i går, mens de andre må vente et par dage endnu med at starte.

Perfect World Masters bliver spillet i perioden 19.-26. november. De deltagende hold kan se frem til at kæmpe om en samlet præmiesum på 300.000 dollars.

Billede informationer: Jakob Wells