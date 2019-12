AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-18 09:45:15

Teenager færdiggjorde en intens Fortnite kamp imens en tornado rasede udenfor

Historien omhandler den unge Anton Williams, som ikke lod en EF2 tornado forstyrre hans igangværende Fortnite kamp. I søndags ramte en EF2 tornado Greensboro, North Carolina, som udviklede vindhastigheder på over 200 km/t.

Historien omhandler den unge Anton Williams, som ikke lod en EF2 tornado forstyrre hans igangværende Fortnite kamp. I søndags ramte en EF2 tornado Greensboro, North Carolina, som udviklede vindhastigheder på over 200 km/t. Hastigheder, som nemt kan skabe ballade for alt der står i vejen.



Her sad Anton Williams midt i kampens hede i spillet Fortnite, hvor kampscenerne kan blive så intense, at man nemt glemmer alt omkring sig.



“All of sudden, I hear a bunch of noise and I look out the window and I started seeing the roof come off the houses in front of me” forklarede Anton Williams til WXII redaktionen.



Hovedpersonen forklarede han herefter får sikret hans søster og nevø er ok, hvorefter hans vender tilbage til hans online match i “Fortnite: Battle Royale”



“I sit back down because I only have a couple people left in my game,” he said. “I was going to try to finish the game, but then it started getting worse and I started to see the power lines come down”



Williams forklarer “Honestly, I was thinking about the game, but I was hoping everybody was OK around me”



“When I came outside, to check on my neighbors, they said everything was fine,” tilføjer Williams.



Nedenstående video viser hele historien.