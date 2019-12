AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 17:07:19

Tekken 7 er ikke på vej til Nintendo Switch

Nintendo Switch-ejerne må væbne sig med tålmodighed. Der kan godt gå lang tid, før det kommende Tekken 7 bliver lanceret til konsollen.

Tekken 7 vil efter planerne blive udgivet til juni. Det vil her være muligt at købe spillet til PC, Xbox One og PS4.

Hvis du er en af dem, der havde håbet på, at Tekken 7 også ville blive gjort tilgængelig til Nintendo Switch, så kan du godt forberede dig på at blive skuffet. Det er ikke noget, som er i udsigterne lige foreløbig.

- Vi kan ikke kommentere på det (om Tekken 7 vil blive gjort tilgængelig til Nintendo Switch i fremtiden, red.). Vi har en stren politik, hvad angår udtalelse om de titler der skal gøres tilgængelige til Nintendo Switch, udtaler Tekkens producent, Katsuhiro Harada, til GameSpot og fortsætter:

- Vi har haft så travlt med at gøre Tekken klar til de niværende platformer, at vi ikke har haft tid nok til at undersøge hardwaren (til Nintendo Switch, red.).

Det første Tekken-spil blev udgivet tilbage i 1994. Spillet udkom i første omgang som et arkadespil. I dag figurerer alle de forskellige Tekken-udgaver på flere forskellige platforme.