AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-19 09:47:38

Tekken ankommer som mobilspil

Tekken er gået hen og blevet kult inden for spilindustrien. Nu får du inden længe også mulighed for at prøve dine Tekken-skills af på din smartphone.

Tekken er en af de ældste og mest populære spil-serier nogensinde. Nu Bandai Namco annonceret et nyt Tekken-spil, som er specialdesignet til en smartphone.

Spillet blive gjort tilgængelig til både iOS og Android-brugere. I første omgang kommer det dog kun til at ske inden for Canadas grænser.

Der vil være over 100 karakterer at samle på, og hver af dem ankommer med mere end 20 kamptræk.

Spillet bliver desuden udstyret med en online-version, som vil give mulighed for venner og bekendte at spille mod hinanden, hvor og når som helst.

Hvis du derimod godt kan lide at spille alene, kan du glæde dig til at følge en historie, der stemmer meget godt overens med Tekken-universet.

