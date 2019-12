AUTHOR :

The Division 2 systemkrav fremvist sammen med release dato og ny trailer

Ubisoft har løftet lidt på låget med hensyn til detaljer på deres kommende The Division 2, som inkluderer release, ny features overview trailer og systemkrav for spillet.

Her omtales 15 marts som lanceringsdato for The Division 2, og Tweak.dk vil naturligvis have en test klar.



Løbende har vi ligeledes set frigivne informationer fra Ubisoft om et tæt samarbejde med AMD, som skulle være bidragende til optimering af The Division 2 til PC, og værende medhjælpende til The Division 2 kommer med nye features som unlocked framerates, understøttelse af højere opløsninger, HDR medvidere.



Nu er der så frigivet en trailer fra Ubisoft, som fremviser lidt af de nye features, som bliver en del af The Division 2 til PC, som kan vække appetitten.



Minimum, recommended, high, and elite system configurations that will run the game from 1080p at 30FPS, to 4k at 60FPS.



Ifølge nedenstående detaljer fremgår det du som minimum skal have en AMD FX-6350 eller Intel Core i5-2500K med 8GB RAM, og enten Radeon R9 270 eller GTX 670 ved 1080p @ 30FPS.

Anbefalet specifikationer hævet kravene til Ryzen 5 1500X eller Core i7-4790, 8GB RAM samt enten RX 480 eller GTX 970.



Skal du have mere eyecandy med 4K opløsning @ 60FPS, skal du trække en Ryzen 7 2700X eller Core i9-7900X, 16GB RAM, Radeon VII eller RTX 2080 Ti op af posen.



Ubisoft vil efter egen udtalelse, ikke frigive spillet til Steam, men i stedet holde The Division 2 til Uplay og Epic Game Store.



