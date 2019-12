AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-10 00:29:20

The Last of Us 2 kan blive udgivet i 2019

Meget tyder på, at endnu en spilserie er på vej. The Last of Us er det seneste spil, som står til at få en efterfølger.

The Last of Us har med rekordfart udviklet sig til at være et af de mest populære spil i gaming-industriens historie. Den store succes skyldes ikke mindst spillets unikke gameplay og historiefortælling.

Nu lader det til, at det populære spil kan være på vej med en efterfølger, også selvom en udgivelse ikke ligger lige rundt om hjørnet.

Gustavo Santaolalla, der er en af folkene bag The Last of Us, har i et interview til argentinske Radio Vorterix erkendt, at en udgivelse kan finde sted i 2019.

- Spillet vil formentlig stå færdigt i 2019. Jeg kan dog ikke sige noget om en præcis udgivelsesdato, men et projekt som dette tager som regel to års tid at gennemføre, siger Gustavo Santaolalla til Radio Vorterix.

Dette skal ikke forveksles med en officiel bekræftelse på, at The Last of Us 2 med sikkerhed ankommer i 2019. Vi bliver formentlig klogere på det hele i løbet af 2018.