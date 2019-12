AUTHOR : Lars

Ti nye DLC opdateringer til Dying Light henover de næste 12 måneder

Techland fortæller, de planlægger 10 nye DLC opdateringer til Dying Light henover de næste 12 måneder, gratis.

Holdet bag Techland, har netop annonceret de fortsætter supporten af deres super populære Dying Light, som dagsdato har over 500.000 brugere der logger ind på ugebasis.



Nu føjer Techland godt nyt til første bid af Dying Light kagen, og spillets producer, Tymon Smektala, forklarer 10 helt nye DLC updates udrulles henover det næste år – gratis vel og mærke.

Til dem af jer, der stadig har dette spil på listen over spil der skal tygges gennem, så er Dying Light et open world first person survival horror action-adventure, som første gang så dagens lys i januar 2015, og så tager udgangspunkt i en Chrome Engine, og udgivet til PlayStation 4, Xbox One, PC og Linux.



Klart et af de fedeste spil undertegnede har spillet!



