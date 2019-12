AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-02 14:24:38

Ti tusind billetter solgt til Royal Arena

Astralis melder fra til stor turnering i Rusland for at være klar til BLAST i København Astralis har i 2018 været nærmest suveræne på den globale Counter-Strike scene.

Astralis melder fra til stor turnering i Rusland for at være klar til BLAST i København

Astralis har i 2018 været nærmest suveræne på den globale Counter-Strike scene. Det er sket efter et skifte i holdets line-up, hvor Emil “magisk” Reif er kommet til, men også som resultat af, at den såkaldte RFRSH Performance Model for alvor er ved at sætte sig i holdets og organisationens kultur.

Ud over faciliteter, struktureret fysisk- og mental-træning, fokus på diæt og en skarp analytisk tilgang til spil og kampe, er ét af elementerne i modellen en øget prioritering af holdets aktiviteter, inklusive rejser og deltagelse i turneringer.

Efter Majoren i London har holdets helt store prioritet for efteråret været BLAST Pro Series i København, og blandt andet derfor har holdet og sportsdirektør Kasper Hvidt nu besluttet, at droppe den store russiske turnering Epicenter. Alt handler om forberedelse til en propfyldt Royal Arena, hvor holdet for første gang i 2018 optræder på dansk grund.

Sportsdirektør Kasper Hvidt fortæller:

- At melde fra til en turnering af en størrelse som Epicenter er ingen let beslutning. Det er én af dem, holdet altid ser frem til, og én af dem, vi rigtig gerne vil vinde. Vi må bare konstatere, at kalenderen har været så presset, at holdet slet ikke har haft tid til at restituere og det tætte program trækker hårdere på fysikken og mentalt, end man måske forestiller sig.

- Samtidig har vi en forpligtelse til at levere bedst muligt foran de 12.000 fans i Royal Arena til BLAST, som næst efter Majoren er holdets helt store målsætning i efteråret. Finale-nederlaget sidste år gjorde virkelig ondt på drengene, og vi gør alt for, at holdet kan revanchere sig i år.

Vil gøre alt for at vinde på hjemmebane

Næste turnering for Astralis’ vedkommende ér BLAST Pro Series i Royal Arena 2. og 3. november, og ifølge sportsdirektøren er forberedelserne allerede gået i gang:

- Det er klart et af årets højdepunkter, ikke bare i Danmark og for Astralis, men i hele Counter-Strike verdenen. Turneringen trækker bogstaveligt talt millioner af seere verden over, og formatet, scenen og hele showet er på et helt andet niveau end det, man ellers ser. Det kan spillerne fra alle deltagende hold mærke, og vi ved, at de andre 5 hold vil gøre alt for at vinde i dén kulisse, der venter i Royal Arena!

- Samtidig er det på grund af formatet den eneste sikre mulighed for holdet at spille på en dansk scene foran alle de danske fans, så jeg kan godt love, at når vi når 3. november, hvor Royal Arena åbner dørene for fans, vil det være et top tændt Astralis-hold, der går på scenen. Det er det, det hele handler om fra nu af og den næste måned! De vil vinde BLAST Pro Series på dansk grund!

Ud over Astralis deltager de svenske legender fra NiP, de amerikanske Major-vindere fra januar Cloud9, det internationale storhold FaZe med danske Finn “karrigan” Andersen i spidsen, brasilianske MIBR, som sidste år vandt BLAST Pro Series under SK Gaming-navnet plus et sjette hold, der annonceres inden længe.

Der er i skrivende stund solgt og reserveret godt 10.000 billetter af de lidt over 12.000, der er i salg til BLAST Pro Series i Royal Arena 3. november. Billetter er fortsat i salg

Kilde RFRSH - Image credit: RFRSH