AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-15 10:20:51

To nye medlemmer til CS:GO-holdet på Renegades

Renegades har hentet nyt blod til deres CS:GO-hold. Det drejer sig om to store talenter, der begge blot er 19 år.

Nemanja "Nexa" Isakovic er sammen med Noah "Nifty" Francis nye medlemmer af CS:GO-holdet Renegades.

"Nexa" er en 19-årig CS:GO-spiller, der har udvist glimrende resultater gennem hans tid på tidligere hold. Mest nævneværdigt er hans præstationer for Guerilla Method.

"Nifty" derimod har en fortid for Selfless Gaming. Han går for at være et af de mest lovende eSports-talenter fra Nordamerika.

Spændende bliver det at se, hvad de to nye spillere kan tilføje. Forventninger er i hvert fald store.

Renegades valgte så sent som i sidste måned at ophøre samarbejdet med Yaman "yam" Ergenekon, der igennem længere tid havde været en del af deres CS:GO-hold.