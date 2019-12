AUTHOR :

Tom Clancy’s The Division 2 Open Beta starter 1 marts 2019

Tom Clancy’s The Division 2 Open Beta bliver tilgængelig for alle, og giver en fornemmelse for The Division 2 forud for officiel release. Open beta slutter 4 marts 2019.

Ubisoft har annonceret deres open beta til Tom Clancy’s The Division 2, starter 1 marts 2019.



Ubisoft har ikke udtalt om open beta af Tom Clancy’s The Division 2 er en 100 procent kopi af den version vil vil se på Private Beta til Tom Clancy’s The Division 2.



Tom Clancy’s The Division 2 er bygget med en Snowdrop Engine, og bliver af Ubisoft beskrevet som “next evolution in the open-world online shooter RPG genre”, som er en udspringer det første spil i serien. Det vil sige ifølge producentens egne ord.



Ubisoft skriver:



”Seven months after a deadly virus was released in New York City, Tom Clancy’s The Division 2 will bring players into a fractured and collapsing Washington D.C. As veteran Division agents, players are the last hope against the complete fall of society as enemy factions vie for control of the city”



Tom Clancy’s The Division 2 skulle blive resultatet på erfaring fra tidligere spil krydret med ønsker fra deres The Division community.



