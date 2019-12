AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-22 11:22:45

Trading feature på vej til Pokemon GO

En af de sjove aspekter i Pokemon, er optionen for at bytte Pokemons med venner og familie. En feature mange har efterspurgt længe til Pokemon GO, og til trods for utallige teasers og løfter, er det endnu ikke kommet helt ud over rampen fra producentens side.

Det kunne meget vel være på vej til at ændre sig nu. Niantic har via deres website annonceret Pokemon GO snart udstyret med en trading feature som ligeledes inkluderer en venneliste.



“We’re excited to share brand-new ways to interact with your friends in Pokémon GO! The Friends feature will start rolling out to Trainers later this week, allowing you to connect with your real-life friends and keep track of their adventures in Pokémon GO. You’ll be able to send them items, earn bonuses—and even trade Pokémon!”



Grunden til den lange ventetid er ikke kendt, men faktum tyder på ventetiden er ved at ebbe ud.

I et interview med The Verge forklarer Niantic:

“We wanted to make sure we got this right. I hope we came up with something that’s natural and enjoyable.”