AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-09-25 06:38:00

Transference

Hvad sker der med et tilsyneladende idyllisk familieliv med et intelligent barn, en musikalsk mor og en brillant videnskabsmand? Videnskabsmanden bliver selvfølgelig optaget af sit arbejde med at overføre familiens bevidsthed til en digital verden, imens ægteskabet krakelerer. Samtidig får man også et flot visuelt spil med en indholdsrig historie til alle platforme, men specielt designet til VR.

Dette er min bedste beskrivelse af, hvad Transference ganske kort er. Men inden vi dykker ned i min test af dette nye spil, så lad os lige kigge på den tekniske del.

Det tekniske

Transference er udviklet af SpectreVision og Ubisoft Montreal. Det blev udgivet af Ubisoft d. 17. september 2018 til PC, PS4 og Xbox og stort set alle de gængse VR-løsninger,PS VR, Occulus Rift og HTC Vive. PC-udgaven kan hentes til både Steam og Uplay.

Spillet er et first-person adventurespil med elementer fra horrorgenren.

Systemkravene for PC-udgaven både med og uden VR ser sådan ud:

System requirements (minimum):

CPU: Intel i5-2500K/AMD FX-6350

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 (SP1+) / 8.1/10 64bit

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660/ AMD Radeon 7870

FREE DISK SPACE: 8 GB

Recommended Requirements:

CPU: Intel i7-4590/AMD FX-8350

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 (SP1+) / 8.1/10 64bit

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD 290

FREE DISK SPACE: 8 GB

Prisen for spillet ligger i skrivende stund på 25€ eller ca. 190,- kr. på Steam og Uplay.

Jeg har spillet PC udgaven af spillet, på min computer med en i7 6700k, GTX 970 og 16 GB ram.

Historien

I Transference bliver vi smidt ind i den brillante videnskabsmand Raymond Hayes’ desperate forsøg på at digitalisere sin families bevidstheder. Dette lykkedes mere eller mindre, men dataene er delvist korrupte og ødelagte, så det er spillerens opgave at stykke dem sammen ved at udforske spillet og løse gåder.

Så kort kan historien beskrives, og hvis jeg gik mere i detaljer, så ville der komme så store spoilers, at det kunne ødelægge oplevelsen for jer.

Gameplay

I Transference bevæger spilleren sig rundt i første person, uden at vide hvem eller hvad man spiller som. Man bevæger sig rundt i en lille verden, eller nærmere sagt et lille hus, hvor familien Hayes bor. Det gælder for spilleren om at genskabe de korrupte data og dermed progressere gennem spillet. Dette gøres ved at løse gåder, finde spor og referencer. I løbet af spillet skifter man personlighed, imens verdenens karakter skifter frem og tilbage mellem forskellige udtryksformer. Gåderne har en svingende sværhedsgrad, hvor nogle er meget lettere end andre.

Det er tydeligt at gameplayet er designet til VR, men oplevelsen forringes bestemt ikke af at spille foran en almindelig skærm.

Grafik og Lyd

Transference er et spil med et flot grafisk udtryk og ganske høj detaljegrad. Grafisk set er det ikke det flotteste spil vi har set eller kommer til at se i 2018, men dette skyldes højest sandsynligt at udviklerne skulle sørge for, at spillet kom til at fungere godt med VR.

Lyden i spillet er ganske vigtig, og Ubisoft anbefaler derfor, at man spiller spillet med lyd for bedre indlevelse. Lyd er også omdrejningspunkt for nogle af gåderne og historiefortællingen. Det er muligt at slå undertekster til for dialogerne, eller i de fleste tilfælde monologerne, hvis man ikke har mulighed for lyd, men man skal ikke regne med at få den samme oplevelse som hvis man spiller med lyd.

Konklusion

Så nåede vi til konklusionen, som endnu engang virkelig har trukket tænder ud, og som egentlig er årsagen til, at det har taget forholdsvist lang tid at blive færdig med denne test.

For lad det være sagt med det samme, jeg er positivt overrasket over Transference, og jeg har i skrivende stund allerede anbefalet spillet til flere af mine venner og bekendte. Men, for der er altid et men, spillet er ikke specielt langt, og dem der fulgte med da jeg fremviste spillet live på YouTube kunne se at det tog mig ca. 2 timer at gennemføre hele spillet.

Prisen er i min optik lidt høj for 2 timers underholdning, og selvom spillet rent faktisk er underholdende i hele dens spilletid, så er der ikke så meget der kan retfærdiggøre den pris.

Da jeg opdagede at jeg rent faktisk havde gennemført spillet, var jeg ret skuffet, for det er virkelig underholdende, og jeg gentager det gerne igen, det er et underholdende spil. Det er bare for kort.

En ting jeg ikke har nævnt endnu, er at selveste Elijah Wood aka. Frodo Baggins, har været med til at udvikle dette spil, hvilket jeg synes er spændende, men ellers ikke videre har hverken negativ eller positiv indflydelse på spillet.

Transference er et fantastisk, om end meget kort spil, der i mit tilfælde efterlod mig med en følelse af, at jeg måtte have overset noget. Formatet med, at jeg oplevede verdenen gennem tre forskellige personers digitalt lagrede bevidsthed, fungerer godt, men var først noget jeg forstod, da jeg læste beskrivelsen og gennemspillede spillet anden gang (hvilket i øvrigt kun tog en time, eftersom jeg kendte løsningerne på alle gåderne). De enkelte elementer fra horrorgenren giver spillet kant, men virker ikke overdøvende eller ødelæggende for spiloplevelsen.

Med hensyn til karaktergivningen har det været svært for mig. Jeg vil i princippet gerne give selve spillet en ret høj karakter for både den gode udførelse, samt det ret interessante gameplay og format. Men prisen er ret høj i forhold til spilværdien, og da de fleste mennesker er interesserede i at få mest værdi for deres penge, trækker det altså min samlede karakter meget ned.

Jeg ender derfor med at give spillet en score på 6/10, med det forbehold, at jeg stadig 100% vil anbefale alle at prøve dette spil, hvis prisen kommer ned i et fornuftigt leje, som jeg vil mene ligger på omkring 100,-.

Pros:

Visuelt flot spil

Fantastisk gameplay

God story

God lyd

Cons:

Spillet er for kort

Prisen er alt for høj