AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-17 17:10:49

Tre store problemer for Team Liquid

Det kører bestemt ikke for skinner for Team Liquid. League of Legends-holdet har forstærket sig med Yiliang Peng, der nu løfter sløret for, hvor problemerne ligger.

Det kører bestemt ikke for skinner for Team Liquid. League of Legends-holdet har forstærket sig med Yiliang Peng, der nu løfter sløret for, hvor problemerne ligger.

eSports-stjernen Yiliang Peng, der i gaming-kredse er bedre kendt som "Doublelift", har de sidste tre år været i sæsonfinalen i League of Legends. I år ser det dog mere end svært ud for ham at gentage succesen. Han er nemlig lejet ud til Team Liquid, der kæmper en desperat kamp i bunden af rækken.

Team Liquid er som reget garant for en placering omkring fjerdepladsen, men denne sæson har dog været katastrofal ringe. Yiliang Peng peger nu på de tre største problemer, som det ellers normalt så ambitiøse Leage of Legends-hold har.

- Der er tre store problemer (for Team Liquid, red.). Det første er, at holdet ikke havde et godt skud-kald, før jeg kom. Jeg synes dog heller ikke, at mit eget skud-kald er særlig godt for tiden. Holets spil-overblik eksisterer heller ikke. Det var åbenlyst imod C9, hvor vi absolut intet spil-overblik havde. Det er det andet problem, og det er også det vigtigste, udtaler Yiliang Peng til ESPN og fortsætter:

- Som det sidste føler jeg ikke, at folk på Team Liquid spiller for hinandens holdkammerater.

Yiliang Peng går for at være en af de bedste og mest anerkendte eSports-spillere i verden. Han kunne have skrevet historie med en fjerde sæsonfinale på stribe. Nu skal der dog et mindre mirakel til for, at det kommer til at ske.