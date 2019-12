AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-29 22:57:13

Twitch Prime-abonnenter vil få adgang til eksklusivt Fortnite-loot

Hvis du har et Twitch Prime-abonnement og samtidig elsker at spille Fortnite, så er heldet med dig.

Twitch har nemlig givet alle deres Twitch Prime-abonnenter mulighed for at få fingrene i en masse eksklusivt Fortnite-loot.

Det kræver blot, at du linker din Twitch Prime-konto til Fortnite. Du vil herefter få adgang til en udstyrspakke med to nye outfits, en ny glider, sort bling og en helt ny beklædning til din Fortnite-økse.

Fortnite har været omkring længe, men det er først på det seneste, at spillet har opnået en ekstrem høj grad af popularitet.

Det skyldes først og fremmest spillets nylige udgivelse til iOS-enheder, som har lokket en masse ekstra gamere til.

Fortnite er endnu ikke blevet gjort tilgængelig til Android-enheder, men det forventes kun at være et spørgsmål om tid, inden dette kommer til at ske.