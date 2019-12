AUTHOR :

Tyler Blevins bekræfter indtjening på 500.000 USD pr. måned

Det er ingen stor overraskelse, at Twitch streaming kan være en kilde til god indtjening, hvis man vel og mærke har en stor seerskare med sig i bagagen. Gruppen af Twitch streamers der lever af at streame, er i dansk regi meget lille, en tager man et kig på udlandet, er der nogle der skiller sig ud fra mængden.

Tyler Blevins, “Ninja”, er en blandt mange, der har gjort blandt andet Twitch streaming til en levevej. Tyler Blevins teamede i en stream session op med den populære sanger Drake, og det resulterede i en rekord for flest samtidige viewers med imponerende 600.000 viewers.

Nu står selvsamme Tyler Blevins frem i et interview hos CNBC, og forklarer han tjener op mod $500.000 pr. måned som streamer. Det fremgår dog i samme interview, at dette ikke kun kommer fra hans Twitch kanal. Blevins figurerer også via YouTube, Instagram og Twitter, som altså samlet set spytter en pæn portion penge af sig.

Tyler Blevins forklarede spillet Fortnite i den grad har boostet hans indtjening og popularitet.

“This deal that Amazon Prime and Twitch Prime have together is incredible,” he said. “Twitch Prime allows people to like claim loot and collect loot with specific games, and they recently did a deal with Fortnite, which is the hottest game right now. And that actually is one of the main reasons of influx of subscribers currently to my stream”

Dog forsikrer Blevins hans popularitet ikke kun kommer ved tilfældighedens spil, og hans aimer efter at underholde og samtidigt levere skills i de spil han fremviser på hans platforme som Twitch og YouTube.



“I’m very goofy,” said Ninja. “If you’ve ever watched any of my streams or my YouTube videos — I do impressions and stuff like that all the time, and just crazy shenanigans.”

I kan se eller gense interviewet HER