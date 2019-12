AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-07 08:52:28

Tyskland overvejer forbud mod loot boxes,

Mange spil byder på såkaldte loot boxes, og mange computerspillere ser det uden tvivl som en fed feature, da visse dele af indholdet i loot boxes kan have en faktuel værdi i valuta. Nu stilles der spørgsmål omkring, om loot boxes rent faktisk er en form for gambling.

Loot boxes, har flere gange været i ilden hos både brugerne og medierne. Senest så vi det negativt omtalt i EA problematikken, hvor EA direkte sked i nælderne overfor brugerne mht. loot boxes. Nu stilles der spørgsmål omkring, om loot boxes rent faktisk er en form for gambling. Blandt andet melder Tyskland bekymret miner, og overvejer et direkte forbud på loot boxes i computerspil.

I en rapport fra det tyske nyhedsmedie, Welt, har et studie hos University of Hamburg konkluderet en stigende tendens til gambling-lignende tiltag i computerspil, som meget vel kan skyldes en potentiel kæmpe indtjening hos folkene bag.

”If it does contain gambling elements, it could be seen as promoting gambling to children and adolescents, which is a violation of laws that prohibits such tactics” fremgår det af rapporten.

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen officiel afgørelse, men den tyske Youth Protection Commission forventes at komme med en afgørelse i marts 2018. Skulle afgørelsen gå i retning af forbud mod loot boxes i computerspil, er det ikke ensbetydende med spilproducenterne retter ind, og de vil uden tvivl modsætte sig et eventuelt ban af loot boxes i spil.