AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-18 09:39:17

Ubisoft bekræfter: Assasin’s Creed og Far Cry 5 udkommer næste år

Der er nye spil på vej til den engagerede gamer. Til næste år vil det blandt andet være muligt at hygge sig med Assasin's Creed og Far Cry 5.

Der er nye spil på vej til den engagerede gamer. Til næste år vil det blandt andet være muligt at hygge sig med Assasin's Creed og Far Cry 5.

Ubisoft har bekræftet udgivelsen af to nye videospil til næste år: Assasin’s Creed og Far Cry 5. Det sker i en pressemeddelelse fra CEO Yves Guillemot.



Udgivelsen af Assasin’s Creed og Far Cry 5 skal være med til at fortsætte den digitale transformation hos Ubisoft.



Ubisoft har endnu ikke løftet sløret for specifikke detaljer omkring de to spil. Det er dog meget sandsynligt, at der kommer flere informationer til juni.



12. juni afholder Ubisoft nemlig en større pressekonference, og man kan her være sikker på, at virksomheden vil bruge lejligheden til at foretage en række annonceringer.



Det er ikke kun Assasin’s Creed og Far Cry 5, som Ubisoft forventer at have klar på butikshylderne næste år. Der burde også dukke en ting eller to op med South Park.