AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-01 12:08:50

Ubisoft fjerner Assassin's Creed 3 fra Uplay og Steam

Ubisoft har netop fjernet Assassins’s Creed 3 fra Uplay og Steam, og nej, dette er ikke en aprilsnar.

Ubisoft har netop fjernet Assassins’s Creed 3 fra Uplay og Steam, og nej, dette er ikke en aprilsnar.

Beslutningen et taget på baggrund af den nye Remastered version af spillet, der forbedrer det på flere punkter. På Uplay kan Assassin’s Creed 3 slet ikke findes mere, mens det på Steam stadig findes, dog kan det ikke købes og du støder på en meddelelse, der bekræfter at spillet ikke længere kan købes på Steam.

Ejere af det originale Assassin’s Creed 3, kan dog stadig spille og downloade spillet på henholdsvis Uplay og Steam. Fjernelsen af spillet er muligvis taget med henblik på undgå forvirring, eller et køb af den forkerte version, blandt nye købere.

Assassin’s Creed 3 Remastered byder blandt andet på opgraderet grafik, et forbedret mini-map, samt flere muligheder for at snige sig rundt, og andre generelle forbedringer til gameplayet.



På samme tid er minimumskravene til spillet blevet højere og samtidig er pladskravene også vokset fra 17GB til 45GB.



Den vejledende pris på Assassin’s Creed 3 Remastered, lyder på 39,99 euro.



Traileren til Assassin’s Creed 3 Remastered:



Kilde og billeder:

PCGamer, Ubisoft, Steam