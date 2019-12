AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-07 10:06:34

Ubisoft har frigivet Hours of Darkness DLC til Far Cry 5

Kunne du ikke få nok af Far Cry 5, så kommer Ubisoft nu med godt nyt. Ubisoft har lanceret deres første DLC til det super populære Far Cry 5 spil, og titlen på den første DLC er Hours of Darkness

Kunne du ikke få nok af Far Cry 5, så kommer Ubisoft nu med godt nyt.

Ubisoft har lanceret deres første DLC til det super populære Far Cry 5 spil, og titlen på den første DLC er Hours of Darkness.

Sammen med lanceringen af Hours of Darkness kom også en launch trailer.

Deres første DLC til Far Cry 5, tager spillerne med ind i junglen i Vietnam og i rollen som Wendell Redler, som er på jagt efter hans forsvundne team.

Far Cry 5: Hours of Darkness, er frigivet til PC, PS4 samt Xbox One, og tilmed gratis for alle med Season Pass.



Er du ikke blandt disse, kan Far Cry 5: Hours of Darkness tilkøbes for $11.99.