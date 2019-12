AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-06 08:24:12

Ubisoft releaser PC specs til Assassin's Creed: Origins

Ubisoft releaser PC specs til Assassin's Creed: Origins, og der er ingen tvivl om dette fede open world spil stiller krav til gamer riggen på værelset

Som et led i klargøringen til Ubisoft release af Assassin’s Creed Origins, løfter udviklerne bag PC specifikationerne, så du ved hvad spillet kræver af hardware.



PC specifikationer til Assassin’s Creed Origins er som følgende:



- OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

- Processor: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6350 @ 3.9 GHz or equivalent

- Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

- System RAM: 6GB

- Monitor: 720p



Hav i tankerne, at dette er minimum krav for at kunne afvikle Assassin’s Creed Origins på laveste settings.



Ubisoft anbefaler følgende til Assassin’s Creed Origins:



- OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

- Processor: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

- Video Card: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD R9 280X (3GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

- System RAM: 8GB

- Monitor: 1080p



Ubisofts Global Coordinator, Jose Araiza, har flere gange været på banen med forklaring om, at 30fps er max, når spillet afviklet i UHD. Ved 1080p, skulle det være muligt at komme på 60fps.



“On PC, players can actually choose what baseline framerate they want to target: 30, 45, or 60 FPS,” said Araiza. “They can also select their maximum framerate between 30, 45, 60, or 90 FPS, or decide to completely uncap it.”

The game will also have a built-in benchmark tool and in-game performance analysis. Users will also be able to change resolution on the fly while playing. These features are primarily intended for industry professionals but can be used by players as well to dial in their settings.



Assassin’s Creed Origins udkommer 27 oktober.