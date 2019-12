AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-15 23:35:18

Udgivelse af Metal Gear Survive udskydes til 2018

Ventetiden på Metal Gear Survive fortsætter et stykke tid endnu. Konami er ikke klar med et færdigt produkt.

I 2016 annoncerede Konami en kommende udgivelse af et nyt Meta Gear-spil under navnet Metal Gear Survive.



Det der gør dette spil så interessant er ikke selve indholdet, men det faktum, at det er det første Metal Gear-spil, som Konami står for.



De fleste havde håbet på at få fingrene i Metal Gear Survive i løbet af i år. Det er dog nu gået hen og blevet ønsketænkning.



Konami har bekræftet, at de har brug for mere tid til at gøre spillet helt færdigt. I den forbindelse forventes en udgivelse først at finde sted engang i starten af 2018.



Metal Gear Survive vil blive gjort tilgængelig til adskillige enheder, heriblandt PlayStation 4 Xbox One og PC.