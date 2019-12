AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-05 08:20:08

Unboxing af Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle (video)

Er du bidt af en gal konsol myg, og elsker ting der skiller sig ud fra mængden, så er Microsofts nye MC konsol noget for dig.

Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle er i handlen, og med i pakken kommer en 1TB konsol sammen med en Minecraft Creeper kontroller, vertikal konsol-stand samt Minecraft Redstone Pack.

Xbox One Minecraft spillet giver mulighed for at spille singleplayer, eller team up med op til for spillere i et split screen setup, eller med otte spillere online.



Nedenstående unboxing video, er produceret af Microsoft, og giver en fristende indblik i herligheden.

Create and explore your very own world where the only limit is what you can imagine – just be sure to build a shelter before night comes to keep yourself safe from monsters. Minecraft players! We salute your ingenuity. For years you’ve amazed us with intricate redstone contraptions, towering mega-builds and more – now it’s time to for us to celebrate your fathomless creativity with a carefully crafted console of our own.

Built to resemble that most noble of blocks – grass – this sleek tower of power is riddled through with redstone genius, enabling 4K video streaming, premium audio and the goodliest graphics get-up in the business. The system has been customised inside and out with Minecrafty features – it even has Minecraft sounds when you boot it up.