AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-11 17:49:37

Understøttelse af mus og tastatur til Xbox annonceret næste uge. Razer tilbyder

Under deres X018 event i Mexico, har Microsoft annonceret understøttelse af Xbox mus og keyboard præsenteres i kommende uge.

Under deres X018 event i Mexico, har Microsoft annonceret understøttelse af Xbox mus og keyboard præsenteres i kommende uge.



Epic’s Fortnite bliver et af de første spil med understøttelse af mus og tastatur på Microsofts konsol.

Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder samt X-Morph Defense , kommer også med understøttelse af tastetur og mus senere i november, mens spil som Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface og Wargroove kommer løbende.

Microsoft og Razer annoncerede tidligere et samarbejde vil bringe ”Designed for Xbox2 mus og keyboards med sig, og sceneindtræden skulle være programsat til CES 2019, hvor Tweak også deltager.



“Additionally, we shared that the best mouse and keyboard experience on Xbox One will be available through Designed for Xbox mice and keyboards”, Microsoft wrote. “These are created for living room or desktop scenarios, come equipped with a dedicated Xbox key, and support the new Xbox Dynamic Lighting feature – enabling immersive in-game lighting effects.” fortæller folkene bag konceptet.

Billede & Kilde

Microsoft/Razer