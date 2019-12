AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-19 00:28:01

Uno kan være på vej til Nintendo Switch

Først var det Monopoly, og nu kan det snart gå hen at blive Uno's tur til at blive en del af det forunderlige Nintendo Switch-univers.

Forleden forlød det, at Monopoly skulle været tæt på at blive udgivet til Nintendo Switch. Nu ser det så ud til, at Uno følger trop.

Rygter mener således at vide, at Ubisoft er i færd med at udarbejde en plan, der kan få det populære kortspil over på den lige så populære konsol.

En kommende Uno-udgivelse til Nintendo Switch synes faktisk slet ikke så urealistisk endda. Spillet har allerede prøvet at blive udgivet på en række forskellige platforme i løbet af sin historie.

Uno ville være et perfekt spil for Nintendo Switch og den måde, hvorpå konsollen er designet. Det er på trods af, at Unisoft ikke har bekræftet noget endnu.

Hvis denne slags spil interessere dig, så kan du allerede nu begynde at se frem til Switch-udgivelsen af Monopoly, der angiveligt kommer til at finde sted d. 31. oktober.