AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-20 12:04:51

Valkyria Chronicles 4 lanceres til Nintendo Switch, PS4 og Xbox One (Video)

En ny trailer fra Sega er dukket, som teaser for deres kommende og længeventet Valkyria Chronicles 4 spil. Spillet er stadig i udviklingsstadiet, og frigives til PlayStation 4, Xbox One samt Nintendo Switch. Dermed udvider Sega deres taktisk RPG spil til Nintemdo konsoller for første gang. Valkyria Chronicles 4 tager det nye release tilbage til spillets spæde begyndelse under “Second Europan War”