AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-23 14:21:06

Valve banner 95000 cheaters på Steam på en uge

De bliver nok ikke nogen lang diskussion om, hvorvidt cheaters ødelægger fornøjelsen i blandt andet online spil. VG 24/7, har frigivet en nyhed, der omhandler et tiltag fra Valve, som på under en uge, har resulteret i ban af 95000 accounts for mistanke om snyd.

Antallet er det højeste antal bandlyste spillere, Valve har fjernet i løbet af en uge.



”bans started on Wednesday of last week and at the end of Wednesday more that 28,409 accounts were banned from the platform”



Ved udgangen af ugen, havde Valve deaktiveret og bannet 95.812 potentielle cheaters fra Steam. Rekorden stammer tilbage fra juli 2017, hvor over 40.000 cheaters blev bannet i løbet af en uge.



Grunden til de mange bans, udspringer fra en nylig spottet cheat, og derfor har Valve besluttet af banne alle konti, som havde haft tilknytning til den ny opdaget cheat.



Team Fortress 2, Call of Duty, Counter Strike m.v., har fået en tur med anti cheat høvlen, og Valve har forklaret det ikke er slut endnu.



