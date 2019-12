AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-21 11:37:05

Valve deaktiverer item trading i CS:GO, DOTA 2 i Holland

Valve deaktiverer item trading i CS:GO, DOTA 2 i Holland for at imødekomme de nye regler området for loot boxes. Selvom situationen omkring loot boxes ikke fylder så meget i billedet som tidligere med Star Wars Battlefront 2 problematikken, så har myndighederne stadig ikke mistet fokus på at komme dem til livs.

Nu vil et regelsæt i Holland forbyde spillere i Counter-Strike: Global Offensive samt Dota 2 at handle med in-game items via Steam marketplace. Tilpasningen kommer som et tiltag fra Valve for at holde sig på den rette side at loven mht. loot boxes.



En Steam pop-up lyder som følgende:



In May, we received two letters from the Dutch Kansspelautoriteit, stating that Counter-Strike: Global Offensive and Dota 2 contain ‘loot boxes’ that violate the Dutch Betting and Gaming Act. The Kansspelautoriteit accusation is different from how other countries think about loot boxes, so we hired Dutch legal counsel, looked at the recent Study into Loot Boxes published by the Kansspelautoriteit, and learned more about Dutch law. We still don’t understand or agree with the Kansspelautoriteit’s legal conclusion, and we’ve responded to explain more about CS: GO and Dota 2.



Dermed retter Valve ind over for de hollandske spilmyndigheder, som havde truet med bål og brand, hvis ikke de rettede ind inden 20 juni 2018.



I første omgang får dette altså konsekvenser for spil som CS:GO og Dota 2 på Steam markedspladsen, hvilket naturligvis rammer de hollandske kunder.

