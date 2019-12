AUTHOR :

Ventetiden er slut. Efter 30 års ventetid er Quadron ZX Spectrum frigivet

Ting tager tid, og skal de sidste finesser finpudses, kan man kun forvente yderlige forsinkelser. Men 30 år?

Way back i 1988 havde Andy “Cosmium” Beale udviklet et nyt ZX Spectrum spil, som på daværende tidspunkt var klar til at skyde ud over rampen. Uheldigvis for Andy, blev det i sidste øjeblik beslutte ikke at frigive spillet. Derfor er den endelige version af Quadron ZX Spectrum aldrig nået ud til masserne.



30 år efter er planerne ændret, og langt om længe kan Andy sende Quadron ZX Spectrum på markdet. Et spil der oprindeligt blev udviklet til Sinclair 48K ZX Spectrum.



Andy fortæller selv: “They were really excited about it when I first showed them my work in progress at their London office. Then towards the end of development the producer came round and told me there wasn’t such demand for this type of game anymore. I was hit pretty hard by that.”



Eurogamer knytter også et par ord med på vejen:



“In 1997, Beale moved to sunnier climes in California to work at a startup. When his project was cancelled he moved to Universal Studios’ video game division to work on games for the PlayStation. Eventually, Beale found himself at Namco’s United States development house, working on the original Xbox, PS2 and GameCube versions of 2002 action game Dead to Rights. After that, burnt out by crunch and with a family to consider, Beale left the video game industry. He only returned in the last few months to work on Quadron after Retro Gamer magazine got in touch about a profile piece that ran earlier in 2018.”



