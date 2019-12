AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-20 23:18:23

Visum-problemer spænder ben for HappyFeet

HappyFeet kommer ikke til at blive en del af den kommende Dota 2-fest i Tyskland. Det har manglende visum-rettigheder sørget for.

HappyFeet kommer ikke til at blive en del af den kommende Dota 2-fest i Tyskland. Det har manglende visum-rettigheder sørget for.

Alt var klappet og klart for Happyfeet i forhold til at deltage under ESL One Hamburg 2017. Nu har Visum-problemer dog gjort det umuligt for Dota 2-holdet stille fra start.

- Vi vil på grund af visa-problemer ikke være i stand til at deltage under ESL One Hamburg 2017. Vi har prøvet alt for at få vores visa-tilladelse på plads, men i sidste ende lå beslutningen hos den tyske ambassade (som afviste, red.), melder HappyFeet.

ESL One Hamburg 2017 er sat til at blive skudt i gang den 28. oktober. Fnatic kommer ind og afløser HappyFeet.

Over en periode på fire dage vil Fnatic og turneringens andre deltagere kæmpe om en samlet præmiepulje på intet mindre end 1.000.000 dollars.

De andre syv deltagere er følgende: Newbee, Team Secret, Evil Geniuses, Fnatic, Team Liquid, Keen Gaming, Virtus.Pro og SG e-sports.