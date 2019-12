AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-07 09:30:56

Vulkanudbrud i Fortnite smadrer Tilted Towers

Et af de mest populære drop steder i Fortnite, er nu blevet ødelagt af udviklerne bag spillet. Epic ændrer Fornites miljø fra tid til anden, men Tilted Towers er konsekvent forblevet uberørt gennem de mange løbende opdateringen til det populære Battle Royal spil. Indtil nu.

Et af de mest populære drop steder i Fortnite, er nu blevet ødelagt af udviklerne bag spillet.

Epic ændrer Fornites miljø fra tid til anden, men Tilted Towers er konsekvent forblevet uberørt gennem de mange løbende opdateringen til det populære Battle Royal spil. Indtil nu.



”in-game event had the vault opening up in Loot Lake with the volcano erupting and sending flaming rocks across the map. One of those rocks took out Tilted Towers, turning it into a pile of ash. We have been hyping this in-game event since March and while players did expect that the volcano eruption would change some things, many did not see this coming", fortæller folkene hos Epic Games.



Tilted Towers var et populært sted, fordi det var en sikker vej til at skumme loot, og dermed komme hurtig i gang med at kæmpe mod fjenderne. Det betyder dermed også mange modstandere i samme område, som derfor skille højere krav til dine skills.



Med Tilted Towers ude af billedet, vil du derfor skulle finde ny taktik, hvor du skal ende på toppen af sejsskamlen.

Kilde & Billeder

Epic Games, The Verge