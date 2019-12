AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-09-05 06:15:00

World of Warcraft - Battle for Azeroth

Det kan være svært at forholde sig til at World of Warcraft har over et årti på bagen, men det kan ikke benægtes at det stadigvæk er populært, og at der historier at fortælle. Efterspillet af dæmoniske invasion i Legion udvidelsespakken er knap begyndt, før at Sylvanas vælger at forhindre en lang krig ved at udføre et brutalt og totalt angreb med afbrændingen af natte elvernes hjem, Teldrassi.

Det kan være svært at forholde sig til at World of Warcraft har over et årti på bagen, men det kan ikke benægtes at det stadigvæk er populært, og at der historier at fortælle. Efterspillet af dæmoniske invasion i Legion udvidelsespakken er knap begyndt, før Sylvanas vælger at forhindre en lang krig ved at udføre et brutalt og totalt angreb med afbrændingen af natte elvernes hjem, Teldrassil… men så nemt går det ikke, og Alliancen svarer hurtigt igen.

Gammelt træ brænder overraskende godt.

Warcraft søger tilbage mod sine rødder med Battle for Azeroth. Det er ikke længere gamle guder, dæmoniske invasioner eller tidsrejsende troldkarle der er på menuen, men en god gammeldags konflikt mellem nationerne på Azeroth.

Husk at følge Tweak.dk på Facebook. du finder os HER

Begge faktioner søger desperat nye allierede i kampen om herredømmet, og her ser man en af de første tiltag Blizzard har tilføjet for at give spillerne noget nyt. Ved at opfylde visse krav, kan man nu spille adskillige ”nye” racer på hver side.

Mit kongerige for en skumslukker!

Alliancen får i første omgang adgang til Void Elves, Lightforged Draenei og Dark Iron Dwarves, hvor Horden får Nightborne Elves, Highmountain Tauren og Mag’har Orcs. Der er med andre ord dækket op til lidt nostalgi, da de alle har været indvolveret i tidligere konflikter. Kul Tiras mennesker og Zandalari trolde skulle også blive låst op med en senere patch (mere om disse senere)

I praksis betyder det ikke voldsomt meget for den typiske spiller, da raceforskelle i WoW altid primært har været af visuel natur, med mindre forskellige i ens naturlige stats og diverse småevner. Man får også som er blevet traditionen et ”gratis” boost token, som kan få en hvilken som helst karakter op på Level 110 og dermed klar på udvidelsespakken med det samme.

Det er en god måde at få nye spillere med i kampen med det samme, da man ellers sagtens kan bruge dage/uger på at nå det punkt, mens ens venner er i gang med det nye indhold. Det tillader også veteraner at prøve en class af, de måske har lagt på hylden for længe siden, uden at skulle bruge energi på at få dem up to date igen.

Modsat Legion så går Battle for Azeroth til en tidligere formel, hvor hver faktion har klart opdelte historier og indhold, i stedet for en fælles front. Horden søger en alliance med de mægtige Zandalari trolde, et imperie der længe har holdt sig isoleret fra omverdenen, men som er hevet ind i den stigende konflikt med magt. Alliancen søger derimod mod den stolte men isolerede nation af sømænd fra Kul Tiras – Jaina Proudmoore’s tidligere hjem, før hun blev forvist.

Zandalar består af tre zoner der står i kraftig kontrast med hinanden. Zuldazar, hvor hovedstaden ligger er en våd og frodig jungle fyldt med øgler, troldeguder og masser af Azteker lignende arkitektur. Vol’Dun står i skarp kontrast til den frodige jungle, med dens store, tøre ørken, hvor kun de mest hærdede kan overleve. Her finder man bl.a. en race af rævemænd, samt en invasion af slangefolk. Nazmir er en stor, våd sump fyldt med gamle ruiner og mørk magi.

Uden at røbe handlingen for meget, bliver du hurtigt involveret i et royalt kup, forbudt og hemmelig blod magi og alskens trolde guder for alt mellem himmel og jord, alt mens du bliver sendt til Kul Tiras for at sabotere Alliancens forsøg på at få fodfæstet der.

Hvor Zandalar har tunge Mellemamerikanske undertoner, minder Kul Tiras mere om de skotske kyster, med brutale uvejr, klippeskær og høje bjerge. Ligesom Zandalar er Kul Tiras opdelt i tre zoner. Tiragarde Sound hvor hovedstaden, en gigantisk haveneby ligger, samt en kyst fyldt med skibsvrag, små landsbyer og piratlejre overalt.

Stormsong Valley er idyllisk og nærmest helt malerisk, med dens grønne marker og fyldige skove – Det er her flåden bygges på mægtige værfter. Drustvar er et dystert og direkte hjemsøgt område, hvor Drust’erne, Kul Tiras oprindelige befolkning boede, før de blev nedslagtet af menneskene spøger rundt på må og få. Der går også rygter om mørk magi og heksekunst i krogene.

Kul Tiras styres af fire mægtige familier af nobelt blod, hvor Proudmoore familien regerer med jernhånd… eller er det nu alligevel sagen? Du får som medlem af Alliancen til opgave at overbevise nationen af hårdføre sømænd om at medlemskab i Alliancen er at foretrække for at være alene i konflikten omkring dem, og at deres mægtige flåde er uundværlig.

Sargeras sværd er så massivt, at man næsten ikke kan fatte det, når man står foran det.

Men… der var da også et eller andet med et gigantisk demonsværd der er ved at splintre planeten af. Alt mens hærførerne har travlt med at høste det mægtige ”Azerite”, et grundstof der binder planeten sammen, til at skabe mægtige krigsvåben, får du den modstridende opgave til at opsuge det med en amulet af titan oprindelse og hjælpe med at lappe de mange huller, og redde planeten fra at springe i sømmene.

Denne amulet overtager på elegant vis ”Artifact” systemet fra Legion, hvor du denne gang ikke får et unikt våben, men derimod en amulet (som ikke kan ses på karakteren), som bliver gradvist stærkere jo mere Azerit du støvsuger på dine rejser. Samtidig finder du udstyr, som i trit med at amuletten bliver stærkere låser op for visse evner – hvor du får valget mellem to bestemte og forskellige effekter.

Det er lidt her hvor min første reelle anke med udvidelsespakken opstår, da jeg mener de har strømlinet lidt FOR meget. De har skåret fedtet væk, men i processen er der også røget lidt godt kød, hvor man i Legion havde et større, og mere interessant system efter min mening. Men det kan være vi får mere advancerere mekanikker at se senere i pakken?

Ligesom i Legion, kan du skaffe dig bedre udstyr og masser af det eftertragtede Azerit igennem missioner og world quests, der dukker op lidt tilfældigt over ugen for at skabe lidt adspredelse fra at grinde dungeons og raids.

Kul Tiras og Zandalar er begge ø nationer, og der er også lidt sjov at hente her. En ny form for mini PvP Battleground er tilføjet med det passende navn ”expeditions”. Du og to kammerater tager på opdagelse i det store øhav mellem de to riger, på jagt efter fedt loot og ikke mindst mere Azerit til de mægtige krigsmaskiner. Du kan også få din blodlyst stillet i de nye Warfronts – en ny form for Battleground lignende minispil, hvor man spiller 20vs20 i hvad der nærmest kan kaldes et Warcraft 3 hybrid, forstået på den måde at begge hold aktivt bygger baser, udvinder resourcer og bekæmper fjenden i direkte kamp.

Udover at der selvfølgelig er en ny omgang dungeons og raids (som bliver låst op over det næste lange stykke tid i episoder/bidder) skal fokuset også ligge på god gammeldags World PvP – Player Vs. Player.

De gamle PVP servere er væk, og er blevet smeltet sammen med de almindelige server. Nu kan man derimod vælge at melde sig under PvP fanen i Orgrimmar eller Stormwind, og derimod for alvor gå i krig med ”den anden side”.

For at skyde vores anmeldelse helt op til skyerne, udlodder vi en key til Battle for Azeroth via vores Facebook gruppe. 😍

Alt du skal gøre for at deltage er:

- Like opslaget 👍

- Skriv en kommentar under opslaget, om hvorfor du skal vinde 😎

Vi trækker en vinder i morgen!

Find konkurrencen HER

Konklusion

Så kommer det gode spørgsmål – Er Battle for Azeroth dine hårdt tjente guldmønter værd? Og det har jeg lidt svært ved at svare på, grundet den episodiske natur, som World of Warcraft har. Raids bliver først låst op når du læser dette, så her har jeg ikke den store indsigt. Battle for Azeroth kan nok bedst opsummeres med følgende.

Er du fan/veteran af WoW finder du en gammel ven frem fra skuffen, der byder på mere af det hele. Men omvendt har spillet ikke fanget dig tidligere, skal du nok ikke forvente at blive konverteret denne omgang, da Battle for Azeroth ikke byder på gennemgribende ændringer fra tidligere udvidelsespakker. Der er fyldt godt op med nostalgi, både i form af Warcraft 2/3 referencer, men også et retur til hvordan spillet har været tidligere på nogle punkter, navnligt konflikten mellem de to faktioner.

Battle for Azeroth kan blive dit for små 260,- plus et månedligt abonnement – medmindre du spiller nok til at købe de såkaldte game tokens fra andre spillere, der giver en måneds spilletid, når de indløses.

Playgames.dk har et bredt udvalg af Blizzards populære titler på lager, som World of Warcraft, Overwatch, Destiny 2 og Diablo III. Uanset om du er til kompetitive shooters, online RPG’er i fantasy-verdenen og i rummet, eller dybe strategispil, har Blizzard noget for dig!

Find det hele her

Vi lander på et solidt 8 tal, for ”mere af det samme”, på den gode måde for fans af serien, dog uden synderligt meget nyt at byde på for at ændre formlen nævneværdigt.