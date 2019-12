AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-17 10:18:37

Worms WMD ankommer til Switch

Nintendo Switch-konsollen bliver hele tiden beriget med nye spil. Nu er der også blevet gjort plads til en af de gode gamle klassikere.

Hvis du voksede op med at spille videospil på din PC, så er der også gode chancer for, at du undervejs stiftede bekendtskab med Worms fra Team 17.

Nu får du en enestående chance for at genopdage nostalgien på den populære Nintendo Switch.

Team 17 har nemlig bekræftet, at Worms WMD vil blive lanceret til Nintendo Switch. Det kommer til at ske d. 23. november 2017.

Worms WMD er ikke et nyt spil på markedet. Det blev udgivet sidste år til en række forskellige platforme, men nu er det altså også ankommet til nye spilkonsol fra Nintendo.

Spillet vil i første omgang koste 29.99 dollars at downloade. Det ankommer desuden i en version med 4,6 GB.