AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-25 11:07:12

Xbox One X Pre-Orders starter snart

Xbox One X Pre-Orders starter snart, hvis man skal tyde udmeldingen fra Phil Spencer i et svar på en tweet. Vi krydser fingre,

Fans venter med længsel på den kommende Xbox One X, og fremvisningen under dette års E3 2017, hvor Microsoft officielt løftede sløret for Project Scorpio, som nu kaldes for Xbox One X, gjorde bestemt ikke ventetiden nemmere.



Konsollen er sat til release 7 november 2017, og nu kan den snart forudbestilles. Informationerne stammer direkte fra Microsoft, som ellers har gået meget stille med dørene omkring netop forudbestillingen.

I stakken af tweets fra brugerne, har Microsofts Xbox boss, Phil Spencer, kommenteret med følgende: “Our plan is set for this. All approvals are done so now just landing the announce with all the info, won’t be too much longer.”



Spencer giver dog ingen informationer om dato, men alt tyder på det er et spørgsmål om tid inden de åbner for muligheden.



Xbox One X prisssættes til $499, som dermed er under prisen fra Sonys konsol.



Vi holder følerne ude.



